Londra Hayvanat Bahçesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Londra Hayvanat Bahçesi’nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, develerin yaşadığı bölüme yakın olan kafeterya alanında çıktı. Londra itfaiyesi yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangının nasıl başladığı henüz belli olmazken, yangında şimdiye kadar herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Londra İtfaiyesinden bir sözcü herhangi bir hayvanın zarar görmediğini düşündüğünü söyledi. (DHA)

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