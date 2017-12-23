Mercedes işçileri de giderek yoksullaşıyor

MESS grup sözleşmesine dair konuşan Mercedes işçileri, yapılan zammı az bulduklarını belirterek ‘Büyümeyi bir tek biz işçiler göremiyoruz’ dedi.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

MESS grup sözleşmesinde gelinen noktayı konuştuğumuz Mercedes işçileri, Türk Metal’in taslağında yer alan yüzde 38 zammın dahi az olduğunu söyledi. Son 20 yılda ücretlerde çok büyük kayıp yaşadıklarını belirten işçiler, sözleşmenin kendi istekleri doğrultuda bitmemesi halinde sendikadan istifaların olabileceği uyarısında bulunuyor. Mercedes işçileri de bir çok fabrikanın işçileri gibi Renault işçisinin ne yapacağını yakından takip ediyor.

Mercedes’in son haftalarda üretimi yavaşlattığını belirten bir işçi, “Geçen hafta yaptığımız eylem sonrası neredeyse 45 dakika geç başladık üretime. Ama iş aksamadı, çünkü bant akmıyor. Yalnızca teslim araçlarının eksikliklerini tamamlayıp gönderiyoruz. Geçtiğimiz hafta 10 gün falan bant durdu. Önümüzdeki günlerde de bir 10 gün duracak. Fabrikada şu anda eğitimler var, çoğu işçi eğitimlerde zaten” diye anlattı.

YÜZDE 38 BİLE AZ

Yüzde 38 zam talebinin fazla olmadığını söyleyen bir başka işçi “Ben yüzde 50 istiyorum” diyerek şöyle devam etti: “Çünkü 20 yıldan beri maaşlarımız eridi. 20 yıl önce 100 milyon alıyordum, o zaman kiram 20 liraydı. Şimdi 3 bin lira alıyorum, kira bin lira, 1200 lira. Maaşımızın ne kadar eridiğini artık siz hesaplayın. 15 yıl önce bir arkadaşım kızıp işten çıktı. 16 milyar lira tazminat aldı. Ben de o dönem şu an oturduğum evi 4 milyara aldım. Şimdi 32 yıldır çalışan bir arkadaşımız emekli oldu, 160 bin lira tazminat aldı. Bu parayla bodrum katında bir daire bile alamıyorsun şimdi.”

Düşük zamma imza atılamaz diye düşündüğünü dile getiren bir başka işçi ise, “Fazla mesai ücretleri dışında net 2500 lira almamız lazım. Üç çocuğum var, geçinemiyorum. Bak senle üç ay önce görüştük, bu üç ayda eşimle çıkıp dışarıda bir çay dahi içemedik. Bu ay 175 lira doğalgaz,105 lira elektrik, 60 lira su faturası ödedim. 150 lira en küçük çocuğun masrafları için ayırıyoruz. Elbiseleri zaten kapı komşu veriyor, geçen sefer de söylemiştim. Parasızlıktan evden çıkamıyoruz. Bir yere gitsen 100 liradan aşağı ödemeden çıkamıyorsun” diye konuştu.

YETER Kİ ‘ŞALTERİ İNDİR’ DENİLSİN

“Büyümeyi bir tek biz işçiler göremiyoruz” diyen bir başka işçi de MESS’in teklifini kesinlikle kabul etmediklerini söyledi. Sendikanın yapılacak zamda 450 liranın altına düşmemesi gerektiğini dile getiren işçi, “Çünkü bunu bize kendi vaat etti. Bunun altındaki ücreti zaten kabul etmiyoruz. Çünkü çok kaybımız var” diye konuştu. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın “Şalteri indiririz” dediğini aktaran işçi, buna hazır olduklarını belirterek devam etti: “Yeter ki başkan şalteri indir desin. Ama geçen yıl yaptığı gibi bize sormadan bu sözleşmeyi imzalarsa bu sefer kimse kalmaz sendikada. Sendikadan çıkmak zaten şimdiden konuşuluyor işçiler arasında. Düşük zam verirse kimse işçi bulamaz. Çünkü ben bu paraya her yerde çalışırım diyor. Neden bu kadar ağır bir işte çalışayım diyor.”

GÖZLER RENAULT’DA

Pek çok fabrikada olduğu gibi gözlerin Renault’ya çevrildiğini belirten bir başka işçi, “Renault’yu takip eden çok oluyor. Gelip anlatıyorlar molalarda, yemekte. Bizde bir şey olmasa bile Renault’da bir şey olur. Bursa’dan çok umutluyuz” dedi. Olası grev yasağına da dikkat çeken işçi, “Devlet yasaklasa bile biz grevimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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