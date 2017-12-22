Mültecileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı; 34 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde mültecileri taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde mültecileri taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada, 33'ü Afgan uyruklu, 34 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Van-Erciş karayolu Ünseli mevkiinde meydana geldi. Erciş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Afgan uyruklu 33 mülteci ile otomobildeki öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi ile Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)



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