Gülmen ve Özakça için OHAL Komisyonu’na çağrı

Nuriye ve Semih Dayanışma Platformu, dosya kararını açıklaması için OHAL Komisyonu’nu göreve çağırdı.

Nuriye ve Semih Dayanışma Platformu, açlık grevlerinin 289'uncu gününe giren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumuna dikkat çekmek için Süreya Operası önünde bir araya gelerek, dosya kararını açıklaması için OHAL Komisyonu’nu göreve çağırdı.

Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Platformu, açlık grevlerinin 289'uncu gününe giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumuna dikkat çekmek için Kadıköy Süreya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.



Platform üyesi Ebru Esen, 17 Temmuz 2017'de OHAL Komisyonu'nun başvuruları aldığını, Gülmen ve Özakça'nın dosyalarını öncelikli ele alınacağı açıklamalarına rağmen avukat ve ailelerinin çabalarının muhatapsız kaldığını belirtti. Gülmen ve Özakça'nın direnişlerinin başında dışarıda işkence görüp itibarsızlaştırmaya çalışıldığını belirten Esen, "Nuriye ve Semih tutuklanarak cezaevinde siyasi, fiziksel, psikolojik, tecride maruz kaldı. Bugün siyasi iktidarın komisyon aracılığıyla yürüttüğü süreç, bu tecridin devamıdır" dedi.

'KARARI DERHAL AÇIKLAYIN'

Esen, OHAL Komisyonuna "Nuriye ve Semih'in dosyalarına dair alınan kararı derhal açıklayın. Komisyonunuzun çalışıp çalışmadığı bir muammadır bu belirsizliğe bir açıklık getirin. Yüzbinlerce insanın yaşamını çalmaya, Nuriye ve Semih'i yaşamın kıyısına itmeye hakkınız yok. Derhal ve siyasi müdahaleden bağımsız Nuriye ve Semih'e dair devam eden bu süreci kamuoyuna açıklayın" şeklinde çağrıda bulundu. (İstanbul/MA)



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