‘Belediye meclisleri başkanını seçsin’

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, “Ataşehir’de, Ankara’daki gibi Van’da neden belediye meclisleri kendi içinden başkan seçmedi” diye sordu.

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, “Ataşehir’de, Ankara’daki gibi Van’da neden belediye meclisleri kendi içinden başkan seçmedi” diye sorarak, bölgede belediye meclislerinin bir an önce kendi başkanlarını seçmesi gerektiğini söyledi.

Van’a yeteri kadar ilgi gösterilmediğini söyleyen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, “Maddi ve manevi ciddi bir yıkım olmasına rağmen, iktidarın Van’ı afet bölgesi ilan etmemesinden dolayı kalıcı çözümler de üretilemedi. Bugün, depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında birçok sorun devam etmektedir” dedi.

Belediye başkanlarının tutuklanarak belediyelerine kayyımların atandığını hatırlatan Botan, “Ataşehir’de, Ankara’da, İstanbul’da da belediye başkanları görevlerinden bir şekilde alındılar, orada da bir usul takip edildi. Orada belediye meclislerine kendi içinde belediye başkanlarını tekrar seçme imkanı tanındı ama aynı şekilde bölgedeki belediyelere bu uygulanmadı. Şimdi, bazen biz Kürt sorunu diyoruz birileri yerlerinden zıplıyor. Bu onun en bariz örneği. Belediye meclislerimiz halen yerinde, belediye meclis üyelerimizin hemen hemen neredeyse tümü dışarıda ve hiçbir soruşturmaya da tabi tutulmamış iken belediye başkanlarımız siyaseten rehin alındılar ama belediye meclislerimizde dışlandılar. Şu an belediye meclisleri kendi içinde belediye mevzuatı gereği veya yerel demokrasiye olan inancı gereği, siyasete olan itibarın bir gereği olarak kendi belediye başkanını seçme olanağı da ellerinden alındı” dedi.

‘YEREL DEMOKRASİYİ YOK ETTİNİZ’

İktidarın Kenan Evren’e rahmet okuttuğuna dikkat çeken Botan, “Kenan Evren döneminde bile belediye başkanları alınırken belediye meclisleri kendi hizmetlerini sunmuşlardır. İnsanların şu an demokrasiye, sandığa bir inancı kalmadı. AKP’nin başardığı şey budur yani yerel demokrasiyi gerçekten yok ettiniz. Van, bir an önce kayyımların zulmünden kurtarılıp belediye meclislerimizin toplanarak demokratik yollarla, halkın demokratik iradesinin tecelligâhı o meclislerin kendi içinde belediye başkanlarını yeniden seçip iş başına getirmesini beklemektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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