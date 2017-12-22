SES’ten işten atılan Dişkaya’ya destek ziyareti

SES Şişli Şube üyeleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 gündür direnişte olan Ayfer Dişkaya'yı ziyaret etti.

SES Şişli Şube üyeleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 gündür direnişte olan Ayfer Dişkaya'yı ziyaret etti.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş’e üye olduğu için hastane yönetimi tarafından işten atılan Ayfer Dişkaya 10 gündür Okmeydanı Hastanesi önünde direnişte. Dişkaya’nın direnişine dün SES Şişli Şube üyeleri ziyaret ederek destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)



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