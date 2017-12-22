İngiliz polisi mültecilere yardım paralarını gasp mı ediyor?

İngiltere’nin güneyindeki Kent bölgesindeki Dover Limanı’nda polisin el koyduğu Suriyelilere giden yardımlarının bir çoğunun akıbeti bilinmiyor.

İngiltere’nin güneyindeki Kent bölgesi içinde olan ve dünyanın en çok yolcu taşıyan limanı özelliği taşıyan Dover’de polisin el koyduğu yardımlarının bir çoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kent Polisi’nin açıklamasına göre, 2014 yılına kadar iki yıl içinde 107 bin sterline el konulurken, el konulan paraların bir miktarının sahiplerine geri verildiği ve önemli bir miktarının da hala poliste olabileceği tahmin ediliyor.

Middle East Eye’dan Simon Hooper’ın haberine göre, el konulan bu paralar yardım kuruluşlarına ait. Vakıflar aracılığı ile Suriye’ye giden yardım konvoylarından el konulan paralara ilişkin Kent Polisi, bu paraların Suriye’de “terör faaliyetleri” için kullanılabileceğini iddia ediyordu. Polis, şimdi ise bu paraların büyük bir bölümünün yardım kuruluşlarına ait olduğunu kabul ediyor.

Dover Limanı’ndan geçen konvoylardan toplam 107 bin sterline el koyan polis daha sonra evlere yaptığı baskınlarda da 41 bin sterline daha el koymuştu. Bu nedenle toplam 9 kişi gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu paraların bir çoğunun kayıp olduğu belirtilirken, polisin el koyduğu paraların akıbetinin bilinmemesi ulusal güvenlik sorununun da varlığına işaret ediliyor.

Gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan ve daha önce bir yardım kuruluşunda çalışan Usman Ali, Middle East Eye’ya konuşarak, “Müslüman olup da bir yardım kuruluşuna çalışıyorsanız ya da gönüllü iş yapıyorsanız polisin sürekli hedefi halindesiniz. Ta ki suçsuz olduğunuz kanıtlanana kadar” diyerek polisin tutumuna tepki gösterdi. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net