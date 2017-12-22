Gülmen ve Özakça için OHAL Komisyonu'na dilekçe

Sosyal-İş Sendikası üyeleri, OHAL Komisyonu'na Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine geri dönmesi için dilekçe yolladı.

Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine geri dönmesi için DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası üyeleri, OHAL Komisyonu'na dilekçe yollayarak, dosyalarının derhal incelenmesi talep etti.

İstanbul Tabip Odası'nda çalışan DİSK Sosyal-İş Sendikası üyesi 9 işçi, 289 gündür açlık grevinde olan Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın işlerine geri alınması için OHAL Komisyonu'na dilekçe yolladı.



E-posta ve fax yoluyla postalanan dilekçelerde şu ifadeler yer aldı:



"Haksız yere atıldıkları işlerine iade edilmek için 289 gündür açlık grevinde olan, sağlık durumları her geçen gün kötüye giden ve hayati risk altında olan Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Sınıf Öğretmeni Semih Özakça’nın dosyalarının ivedilikle incelenmesini ve görevlerine iade edilmelerini istiyorum."



Sendika üyeleri Gülmen ve Özakça'nın yaşaması ve işlerine geri dönmeleri için tüm işçi ve emekçilere dayanışma çağrısında da bulundu. (İstanbul/MA)



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