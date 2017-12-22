Yüksel Caddesi'nde 409'uncu gün: 5 gözaltı

Yüksel Caddesi’nde 409'uncu gününe giren "İşimizi geri istiyoruz" eylemine yine müdahale eden polis, 5 kamu emekçisini gözaltına aldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönme talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemi 289'uncu gününe giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak için Ankara Yüksel Caddesi'nde sürdürülen "İşimizi geri istiyoruz" eylemi 409'uncu gününde devam etti. İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak için Konur Sokak'ta bir araya gelen kamu emekçileri, İnsan Hakları Anıtı'na doğru hareket ettiğinde kalkanları ve gözaltı aracıyla sokağı kapatan polis tarafından engellendi.



Bunun üzerine kendileriyle getirdikleri “Açlık grevinin 289. gününde Nuriye-Semih işe geri alınsın” pankartını açan emekçiler, "Nuriye Semih onurumuzdur” sloganı atmaya başladı.

5 GÖZALTI

Açıklama başladığı anda müdahale eden polis, açılan pankartı yırtarak 5 emekçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, araca bindirilerek sokaktan uzaklaştırıldı. (Ankara/MA)



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