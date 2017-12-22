İkili opsiyonlar aracı kurumu Binomo - finans sektöründe yeni bir söz

Minimum depozito ile çalışan pekçok aracı kurum vardır ama onlara kıyasla Binomo’nun sağladığı bir dizi avantaj daha mevcuttur.

Ekonomi piyasaları bugünlerde pek istikrarlı değil, herhangi bir anda yeni bir finans krizi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durum giderek daha çok insanı yüksek maaşlı bir iş bulmaya çalışmaktan ziyade kendi işini düşünmeye yönlendiriyor. Her gün işten çıkarılma stresi yaşamak ve sabit bir maaşa bağımlı kalmak istikrarlı maddi durumun veya refahın işareti kabul edilemez. Her zaman kendi patronunuz olma seçeneğiniz vardır; bu herkesin zaman zaman düşündüğü bir şeydir. Bir diğer seçenek ise yatırım yaparak bunun getirisi ile yaşamı idame ettirmektir ama herkesin yatırım yapacak imkânı yok maalesef. Büyük paralar yatırmadan para kazanmak mümkün müdür?

BİR ARACI KURUM BINOMO – MENKUL KIYMET TİCARETİNİN FAYDALARI NEDİR?

Bilindiği gibi Forex’te veya menkul kıymetler borsasında yatırımcılar döviz kurlarının veya belli firmalara ait hisselerin değerindeki iniş çıkışlar üzerinden para kazanırlar. Forex’te işlem yapmak son derece zordur ve ciddi bir eğitim almadan, bilgi birikimine sahip olmadan para kazanmak neredeyse imkânsızdır. Piyasa koşullarını çok iyi analiz edebilmek gerekir.

İkili opsiyonlar da özünde çok farklı değildir fakat işlem yapmak çok daha basittir. Yatırımcının yapması gereken tek şey seçtiği aktifin değerinin hangi yönde ilerleyeceğini, yani yükselecek mi düşecek mi diye tahmin etmektir. Eğer tahmini doğru çıkarsa yatırdığı tutar üzerinden kâr eder, doğru çıkmazsa yatırdığı parayı kaybeder. Yatırımcı olabilmek için yine belli bir yatırım gerçekleştirmesi lazımdır fakat yatırım için gereken tutar, diğer piyasalarla mukayese edildiğinde komik denecek kadar düşüktür. Örneğin, menkul kıymetler borsasında faaliyet gösteren bir yatırımcı kurumla çalışmak için yatırmanız beklenen tutardan çok ciddi oranda daha azdır.

Yeni başlayan bir yatırımcının atacağı ilk adım güvenilir bir aracı kurum bulmaktır. Binomo bu tr aracı kurumlar için iyi bir örnektir. Firmanın talep ettiği ilk yatırım tutarı 10 dolardır ve işlemler 1 dolardan başlayan tutarlarda yapılabilir.

Minimum depozito talep eden aracı kurumların avantajı: Binomo örneği.

1. Minimum depozito (10 dolar) uygulaması yeni başlayan yatırımcılar açısından bu para kazanma yönteminin işleyiş şeklini iyice kavrayabilmeleri için ideal yoldur. Sağlanan finans araçları yatırımcının çok küçük riskle işlem sürecini tamamen deneyimlemesine olanak sağlar.

2. Deneyimli profesyonel yatırımcılar da minimum depozito ile çalışan aracı kurumların sağladığı avantajları teyit ederler. Yeni yöntemler, teknikler, stratejiler vb. denemek için 30-50 dolar seviyesinde depozito yatırmanın yeterli olması müthiş bir imkândır.

3. Yeni başlayanlar gerçek para ile işlem yaparak bu işin teorisini, tekniklerini ve temellerini etkili bir şekilde öğrenebilirler, denemelerini yapabilirler.

Minimum depozito ile çalışan pekçok aracı kurum vardır ama onlara kıyasla Binomo’nun sağladığı bir dizi avantaj daha mevcuttur:

1. İşlem platformu yatırımcıların ihtiyaçları gözönüne alınarak tasarlanmıştır: Hızlı, pekçok farklı fonksiyon içeren, kullanıcı dostu arayüz özelliklerine sahip bir platformdur.

2. Kazandığınız parayı güvenli ve hızlı yollardan çekebilirsiniz.

3. Binomo’da kazandığınız parayı en hızlı yöntemlerle çekebilmenin yanısıra farklı ödeme sistemleri arasında seçim imkânı da mevcuttur: WebMoney, Neteller, Fastapay, Paytrust, QIWI, VISA ve MasterCard.

4. Bu aracı kurumun işlemleri sertifikalı ve tamamen lisanslıdır, dolayısıyla son derece güvenlidir.

5. Deneyimli yatırımcıların ve yeni başlayanların büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu üzere, minimum depozito olanağı sağlayan tüm aracı kurumlar arasında en uygun işlem koşullarına Binomo sahiptir.

Önemli bir diğer konu da başarılı bir ikili opsiyon yatırımcısının ne kadar para kazanabileceğidir. Örneğin, bir aylık geliri ne olur? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur çünkü yatırımcının elde ettiği kâr tamamen yatırımcının kendisine, ne kadar çalıştığına ve işlemlerde ne kadar başarılı olduğuna bağlıdır. Bu işte kişiye ne yapması gerektiğini söyleyen müdür veya yönetici yoktur, kararları her yatırımcı kendisi verir. Yani herkes kendisi için çalışır.

Ne kadar gelir elde edileceğini etkileyen bazı unsurlar vardır ve bunlar sayesinde gelir tahmininde bulunulabilir.

1. İlk yapılan yatırımın miktarı. Bu piyasada her şey son derece basittir: Ne kadar çok yatırırsanız o kadar çok kazanma şansınız olur.

2. İkili opsiyonların kârlılığı. Farklı aracı kurumlar farklı oranlarda gelir faizi verir. Bu oran ne kadar yüksek olursa elde edilecek kâr da o kadar yüksek olur. Binomo yüksek gelir faizi verir, dolayısıyla başarılı olan yatırımcının geliri de yüksek olur.

3. Yatırımcının ne kadar deneyime sahip olduğu da en önemli unsurlar arasındadır.

Yatırımcının kazanacağı paranın miktarını etkileyen diğer faktörler de vardır. Fakat ortalamada başarılı bir ikili opsiyon yatırımcısı 1.000 dolar ile 10.000 dolar arasında gelir elde edebilir. (ADVERTORIAL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 14:02

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