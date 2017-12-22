Darbe Komisyonu'na ulaşan belgeler CHP ve HDP'ye iletilmedi

CHP ve HDP kendilerine ulaşmayan 16 ayrı belgenin peşine düştü.

Çalışmalarını bir yıl önce tamamlayan Darbe Araştırma Komisyonu'nun nihai raporu halen dağıtılmadı. Komisyon çalışmalarının tamamı "gizli belge" olarak arşive kaldırırken, CHP ve HDP kendilerine ulaşmayan 16 ayrı belgenin peşine düştü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Meclis'te dört siyasi partinin desteğiyle kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporu henüz basılmazken, yeni bir skandal ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl önce çalışmasını tamamlayan ancak raporu halen dağıtılmayan komisyona çeşitli kurumlardan gelen belgelerin, CHP ve HDP'ye iletilmediği belirlendi.



Bu durumun tespit edilmesinden sonra incelemeye başlayan HDP ve CHP’li komisyon üyeleri, komisyonun resmi çalışma süresi içerisinde komisyona gönderilmesine karşın bazı belge ve raporların muhalefete iletilmediği, ancak komisyonun raporunun yazımı sırasında kullanıldığını tespit etti.

ÇALIŞMALARIN TÜMÜ 'GİZLİ BELGE' DENİLEREK ARŞİVLENDİ

Komisyona ulaşmasına karşın muhalefete bazı belge ve raporların iletilmemesi üzerine komisyon üyeleri, komisyona ulaşan bütün bilgi ve belgelerin kendilerine iletilmesi için harekete geçti. Ancak bu girişim de beraberinde bir başka skandalı ortaya çıkartı. Komisyona ulaşan belge ve bilgilerin topluca kaldırılıp, "gizli belge" statüsüyle arşive kaldırılmasından dolayı muhalefete iletilmeyen belgelere de ulaşamadı.

16 BELGE İLETİLMEDİ

CHP ve HDP'liler kendilerine ulaştırılan belgeleri karşılaştırdıktan sonra 16 farklı belgenin kendilerine iletilmediği belirledi.



İçişleri Bakanlığı’na ait 5 ayrı belge, Adalet Bakanlığı’na ait 2 ayrı belge, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir belge, Dışişleri Bakanlığı’na ait bir belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait bir belge, Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir belge, Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir belge, SGK’ye ait bir belge, Borsa İstanbul AŞ’ye ait bir belge, Bankalararası Kart Merkezi’ne ait bir belge ve TRT’ye ait bir belgenin iletilmediği tespit edildi.



İçtüzük gereği araştırma komisyonlarına gelen bütün belgelerin muhalefet ya da iktidar üyesi ayrımı yapılmaksızın bütün komisyon üyelerine iletilmesi gerekiyor. Komisyonun karar almadığı sürece söz konusu belgeler açık kaynak olarak kullanılabiliyor. Komisyonun resmi çalışma süresi boyunca belgelerin gizlenmesi ya da saklanması yönünde bir kısıtlama kararı da alınmamasına karşın bazı belgelerin muhalefet üyelerine verilmemesi de CHP ve HDP'lileri günlerdir bu konu üzerinde çalışma sevk etti.

BİR YILDIR RAPOR YOK

Öte yandan 4 Ocak 2017'de çalışmalarını tamamlayan komisyonun raporunu akıbetinin de ne olduğu halen belirsizliğini koruyor. Yaklaşık bir yıllık bir sürece rağmen komisyonun nihai raporunun dağıtılmadı. AKP'nin iktidara geldiğinden günden bu yana 56 tane araştırma komisyonu bulunurken, raporu basılmayan, dağıtılmayan tek komisyonun Darbe Araştırma Komisyonu olması da dikkat çekiyor.

TBMM Darbe Komisyonu 15 Temmuz raporunu açıkladı

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