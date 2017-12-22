Çocuğa cinsel istismarda baba ve arkadaşı tutuklandı

Diyarbakır Silvan'da bir çocuğa yönelik cinsel istismarda çocuğun babası ve arkadaşı tutuklandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde M.T. isimli erkek, çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun babası Z.A.’nın ise, istismarda bulunan M.T.’ye yardım ettiği hatta istismarı birlikte gerçekleştirdikleri iddia ediliyor. M.T. ve baba tutuklandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, M.T. adlı erkek, ortaokul öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismar olayı, çocuğun okuldaki arkadaşıyla paylaşması ve sonrasında arkadaşının da öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktı. Çocuğun ifadesinin alınmasıyla birlikte kendisine M.T. ile istismarda erkeğe yardım ettiği iddia edilen çocuğun babası Z.A. tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. M.T.’nin, istismarda bulunduğu çocuğun babası Z.A. ile arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öne sürüldü. İstismarı, M.T. ve Z.A.’nın birlikte gerçekleştirdikleri de iddia ediliyor.

KAYYIMLA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

M.T.’nin, AKP ve MHP içerisinde aktif yer aldığı iddia ediliyor. M.T.’nin, aynı zamanda DBP’li Silvan Belediyesi’ne atanan kayyım Murat Kütük tarafından işe alındığı belirtiliyor.



M.T.’nin, bir hafta önce gerçekleştirdiği düğününe kayyımın da katıldığı ve düğünde kol kola oldukları fotoğrafların da Silvan Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı ortaya çıktı. M.T.’nin, ayrıca Silvan AKP İlçe Teşkilatı’nda çalışan bazı yöneticiler ve Z.A. ile fotoğrafları da bulunuyor.

İstismara maruz bırakılan çocuğun durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. (Diyarbakır/MA)

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