Olimpiyat şampiyonu Marieke Vervoort: Ötanaziye hazırım

Olimpiyat şampiyonu Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, 'Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum, hazırım' dedi.

Olimpiyat şampiyonu Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, tedavisi olmayan kas erime hastalığı nedeniyle ötanaziyle yaşamına son vermeye hazırlanıyor. The Daily Telegraph gazetesinden Oliver Brown'a özel mülakat veren Vervoort, "Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum, hazırım" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'de aktarılan haberde, Vervoort'un ötanazi yaptırabilmek için gerekli belgeleri 2008 yılında imzaladığı ancak o dönem yaşamını sonlandırmaya henüz hazır olmadığını söylediğini belirtildi. Ancak sağlığı giderek kötüye giden Vervoort, The Daily Telegraph gazetesine "Artık ölmeye hazırım, çok acım var, ben artık bittim" ifadeleriyle yeniden gündeme geldi.

Vervoort, süreçle ilgili, "Durum benim için giderek güçleşiyor. Her geçen gün daha ağır depresyona giriyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Çok ağlıyorum, görme yeteneğimi kaybediyorum. Bir optisyen, gözlerimden birinin 10'da 2, diğerinin de 10'da 1 gördüğünü söyledi. Yapabileceği bir şey olmadığını, sorunun beynimden kaynakladığını söyledi. Bir gün ardı ardına spazm geçirdim, tüm gece bir nörolog yanı başımdaydı. Epilepsi nöbeti geçirmediğimi, artık vücudun çığlık atmaya başladığını söyledi." dedi.

Gençliğinde beden eğitimi öğretmeni olmanın hayalini kuran Vervoort, paralimpik atlet olarak birçok başarıya imza attı. (SPOR SERVİSİ)

Olimpiyatlardan sonra ötanaziyi düşünüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 10:42

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