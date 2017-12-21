MA muhabiri Taşkın'ın dosyasına kısıtlılık kararı getirildi

Dün gözaltına alınan MA Muhabiri Seda Taşkın'ın hala ifadesi alınmazken, dosyasına 'kısıtlılık kararı' getirildiği öğrenildi.

Muş'ta haber takibi sırasında "hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınan ve Muş Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Seda Taşkın'ın hala ifadesi alınmadı.



Muş merkezde haber takibi yaptığı esnada polis tarafından önce önü çevrilen Taşkın, üstü ve çantası aranıp daha sonra fotoğraf makinesindeki fotoğraf ve videoları alınmıştı. Üst aramasından sonra bırakılan Taşkın, gece kalmak için gittiği evde emniyet tarafından aranarak "Gelip tutanak imzalamanız gerekiyor" denilerek tekrar emniyete çağrıldı. Emniyete gittiği esnada gözaltına alınarak fotoğraf makinesine el konulan Taşkın'la avukatı bugün görüştü.

Durumu iyi olan Taşkın'ın dosyasına kısıtlılık getirildiği öğrenilirken, ifadesinin ise ne zaman alınacağı belli değil.(Muş/MA)



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