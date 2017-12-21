Şark Mensucat’ta sendikalaşan işçiler işten atıldı

Çerkezköy’de Şark Mensucat işçilerinin DİSK/Tekstil’de örgütlenmesi üzerine patron üç işçiyi işten attı. Atılan işçiler direnişe geçti.

Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu bulunan Şark Mensucat işçilerinin DİSK/Tekstil’de örgütlenmesi üzerine patron üç işçiyi işten attı. İşten atılan işçiler fabrika önünde direnişe geçti.

Üretiminin yüzde 60’lık kısmını ZARA’ya, geriye kalan kısmını ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve polise yapan Şark Mensucat’ta DİSK/Tekstil’e üye olan 3 işçi işten atıldı. DİSK/Tekstil, üyelerinin işten atıldığını ZARA’ya bildirerek, atılan işçilerin geri alınmasını talep etti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına da müracaat ederek tedarikçilerinin kanunlara saygı duyması konusunda uyarılmasını talep edeceklerini bildirdi.

İşten atılan işçilerden Mithat Kalaycı ile Seyit Altun ise fabrika önünde direnişe geçti. Fabrika içindeki işçilerin verdiği bilgiye göre yöneticiler bölümlerde toplantılar yaparak “Dışarıdan kimseyi işimize karıştırmayın, zaten zam ayındayız. Üyelerin listesi elimizde, istifa etmeyenleri işten çıkaracağız” şeklinde baskı yapıp işçileri tehdit ediyor. (Çerkezköy/EVRENSEL)

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