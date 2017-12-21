BKM: Kredi ve banka kartı sayısı 192 milyonu aştı

Bankalararası Kart Merkezi Kasım 2017 itibariyle toplam kart adedinin 192 milyonu geçtiğini açıkladı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kartlı ödeme sektörünün, kullanıcıların daha çok harcamasıyla değil sisteme yeni giren kullanıcıların ödemeleriyle büyüdüğüne dikkat çekerken, Kasım 2017 itibariyle toplam kart adedinin 192 milyonu geçtiğini açıkladı.

BKM’nin açıkladığı Kasım 2017 verilerine göre, kasım ayı sonunda Türkiye’de 62.2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12’lik artış görülüyor. Türkiye’de geçen yılın aynı döneminde 22 milyon olan bireysel kredi kartı kişi sayısı bu yıl yeni kullanıcılarla beraber 24 milyona ulaştı. BKM’nin konuya ilişkin açıklamasında, 24 milyon kişinin kredi kartı bulundurduğu göz önüne alındığında yaklaşık 57 milyon olan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun yüzde 42’sinin bir ya da birden fazla kredi kartı kullandığı sonucuna ulaşıldığı belirtilerek, bunun da her beş yetişkinden ikisinin kredi kartı sahibi olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi. Kişi başı aylık bireysel kredi kartı ortalama alışveriş tutarının mevsimsel etkilerle beraber 1600-1700 TL aralığında seyrettiği hatırlatılan BKM açıklamasında, kişilerin enflasyonist etkiye rağmen daha çok harcama yapmadığı, kartlı ödemelerin yeni kullanıcıların ödemeleriyle büyüdüğü ifade edildi.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE İLERLEME

Kartlı ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki etkisine özellikle vurgu yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan yetişkin nüfus içindeki kredi kartı sahipliği oranının yüzde 42’ye çıkması, ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında olumlu bir gösterge olarak göze çarpıyor. Ancak finansal sisteme yeni girecek kullanıcılar ve özellikle gençlerimizle beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz” dedi.

KASIM AYINDA KARTLI ÖDEMELER YÜZDE 17 BÜYÜDÜ

BKM’nin açıkladığı verilere göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında toplam 59. milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 52.9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 6.5 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyüme oranı kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 14 oldu. Banka kartı ile yapılan ödemeler ise yüzde 46 büyüyerek hızlı büyümesini sürdürdü.

TİCARİ KARTLARLA ÖDEME YAYGINLAŞIYOR

Verilere göre Kasım ayı sonunda Türkiye’deki 62.2 milyon kredi kartının 3.8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında yüzde 13 oranında artış görülüyor. BKM, son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük kolaylıklar sunan ticari kredi kartlarla yapılan ödemelerin hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirtirken, yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarının 123 milyar TL olduğu kaydedildi. 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 büyüyen ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 22’ye ulaştı. (ANKA)



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