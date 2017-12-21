Darbe Komisyonu nihai raporu nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu nihai raporunun yayımlanmamasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu nihai raporunun, komisyon çalışmalarının üstünden bir yıl geçmesine rağmen yayımlanmaması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Emre, “15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayalı 1 yıl olmuştur, ancak raporu henüz yayımlanmamıştır. Başkanlığınızın rapor ile ilgili çalışması ne durumdadır?” diye sordu. Emre, komisyon çalışmaları tamamlanalı tam bir yıl olmasına rağmen, komisyon raporunun hâlâ basılmadığına, basıldıysa dahi kendilerine dağıtılmadığına dikkati çekti.

Emre, “Tüm girişimlerimize karşın ortaya çıkmayan rapor, önceki gün bütçe konuşması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinde, kürsüde gösterilmiştir. Bu rapor hangi rapor, Soylu bu rapora nasıl ulaştı? Ya Meclis Başkanlığı raporu hazırladı fakat gizliyor, bizden kaçırıyor ya da Bakanın elindeki resmi bir rapor değil. Bunlara bir açıklık getirilmesi gerekiyor ki 15 Temmuz üstündeki şaibelere bir yenisi daha eklenmesin” ifadelerini kaydetti.

Emre, Meclis Başkanı Kahraman’a şu soruları yöneltti: “Rapor çalışmaların bitişinin üstünden bir yıl geçmiş olmasına rağmen neden hâlâ basılmamıştır? Rapor henüz yayımlanmamış olmasına rağmen İçişler Bakanı Süleyman Soylu, 16 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu bütçe konuşmasında, kürsüde komisyon raporu olduğunu iddia ettiği bir dosyayı referans göstermiştir. Bakanın referans gösterdiği rapor başkanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Rapor, bakana tarafınızca mı temin edilmiştir? Bakan tarafından r?eferans gösterilen rapor, başkanlığınızın bilgisi dahilinde değilse, bahsi geçen dosya hakkında bir inceleme talimatınız olacak mıdır?” (HABER MERKEZİ)

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