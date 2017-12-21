Eğitimin yükü ailelerde

Türkiye’de kişi başı eğitime yapılan harcamanın 2015 yılında 6 bin 382 TL’den, 2016 yılında 7 bin 449 TL’ye çıktığı belirlendi.

Eğitim harcamalarında ailelerin eğitim maliyetlerine katılım oranları 5 yılda ciddi artış gösterdi.

Türkiye’de kişi başı eğitime yapılan harcamanın 2015 yılında 6 bin 382 TL’den, 2016 yılında 7 bin 449 TL’ye çıktığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden PR Ajansın derlediği bilgilere göre, toplam eğitim harcamaları geçen yıl 2012’ye göre yüzde 71 artarak 160,8 milyar liraya ulaştı. Hane halklarının eğitime yaptığı harcamalar ise yüzde 62 artarak 18.5 milyar liradan 30.1 milyar liraya çıktı. Eğitime yönelik devlet harcamaları da aynı dönemde yüzde 72 artışla yaklaşık 120 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Ailelerin örgün eğitime yönelik doğrudan harcamalarının yanında örgün eğitimle bağlantılı olduğu belirlenen ulaşım, giyim, kırtasiye gibi giderlerini de kapsayan hane halkı harcamalarının payı ise ise yüzde 18.8 oldu. Eğitim kademesi arttıkça hane halklarının yaptığı eğitim harcamalarının da artması dikkati çekti. Yapılan harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde ise geçtiğimiz yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyinin 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olduğu belirlendi. Ortaöğretimde harcama 9.8 milyar lira olurken, bunu 6.8 milyar lirayla ortaokul, 4.9 milyar lirayla ilkokul ve 2 milyar lirayla okul öncesi izledi.

ÖZEL OKULA MECBUR BIRAKILDIK

Hane halklarının eğitim harcamalarında, dershanelerin kapatılmasının ardından geçen 5 yılda en yüksek artış yüzde 95 ile ortaöğretimde gerçekleşti. Yükseköğretim harcamaları 5 yılda yüzde 3 artışla 6.4 milyar lira oldu. Erdoğan, 2012 yılında dershanelerin kapatılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Demek ki bu ülkede öyle bir emperyal yapı, sömürü sistemi vardı ki tamamen dershanecilere çalışıyorlar. Benim parası olmayan, gücü olmayan vatandaşım tabii dershaneye yavrusunu gönderemiyordu. Evinde davarı olan varsa onu satıyordu, kolunda bileziği olan varsa onu satıyordu. Çocuğunu dershaneye gönderiyordu. Şimdi bu adalet mi? Bunu biz nereye kadar savunabiliriz?” (HABER MERKEZİ)

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