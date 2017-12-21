AYM, HDP Sözcüsü Bilgen'in başvurusunu kabul etti

AYM, Ayhan Bilgen'in ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin' başvuruyu kabul etti.

AYM, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu reddederken, bugün görüştüğü HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in başvurusunu ise kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in tutuklandıktan sonra yapmış olduğu bireysel başvuruyu kabul etti. AYM, kararında tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın" kabul edilebilir olduğunu kaydetti. Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, başvurusu Bilgen'e net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Aynı başvurudaki "Soruşturma dosyasına erişim kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle" ise "kabul edilemez" olduğuna karar verdi. (Ankara/MA)



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