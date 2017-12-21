Sinagoglara saldırıları protestosuna Nazilerden taciz

İsveç’te son dönemde sinagoglara yönelik saldırıları kınamak için Stockholm’de yapılan gösteriyi Naziler taciz etti, 1 Nazi gözaltına alındı.

İsveç’te son dönemde sinagoglara yönelik saldırıları kınamak için Stockholm’de yapılan gösteriye Naziler müdahale etti. Polis, gösteriyi engellemek isteyen 5 Naziyi olay yerinden uzaklaştırdı, birisini de göz altına aldı.

Dün akşam saatlerinde, Yahudilere ait sinagog ve mezarlıklara yapılan saldırıları protesto etmek için Stockholm’un Raoul Wallanberg Meydanı’nda Başbakan Stefan Löfven, Kültür ve Demokrasi Bakanı Alice Bah Kunhke, muhalefetteki Liberal Parti Başkanı Jan Björklund ve Merkez Partisi Başkanı Annie Lööf’ün konuşmacı olarak katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Gösterinin moderatörlüğünü yapan Gazeteci Alexandra Pascadidou’nun konuştuğu sırada Kuzey Direniş Hareketi üyesi olduklarını haykıran bir grup Nazi, gösteriyi sabote etme girişiminde bulundu.

Nazilere müdahale eden polis, 5’ini gözaltına aldı. Bir Nazi hakkında da ‘bir halk grubuna karşı kışkırtıcılık yapma’ suçundan soruşturma başlattı. (Stockholm/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 17:56

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