Bütçe maratonu bitiyor, Meclis 9 ocak’a kadar tatil

11 gündür devam eden 2018 Mali Yılı Bütçe maratonu yarın sona erecek. İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki gensoru da yarın görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda, 11 gündür devam eden 2018 Mali Yılı Bütçe maratonu yarın sona erecek. CHP’nin İçişleri Bakanı Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi de yarın görüşülecek. Meclis çalışmalarına 9 Ocak 2018’e kadar ara verecek.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00’te açılarak ve 2018 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Liderlerin konuşma yapmayacağı görüşmelerde parti temsilcileri bütçe üzerine konuşacak.

GENSORU GÖRÜŞÜLECEK

Bütçe görüşmelerinin ardından, CHP’nin İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.

Görüşmelerin ardından Meclis, 9 Ocak 2018 Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 16:43

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