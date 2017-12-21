Erdoğan: ABD dolarla satın alınacak iradeler arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs oylamasıyla ilgili ‘Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasına ilişkin, “Ne yapıyor Amerika’nın Başkanı, tehdit sallıyor. Amerika'ya ne diyorlar, 'demokrasinin beşiği.’ Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız, bizim kararımız bellidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’e tepkisini bir kez daha dile getiren Erdoğan, “Türkiye’nin bugün Suriye’de, Irak’ta, tüm Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Kuzey Afrika ve diğer coğrafyalarda verdiği mücadelenin anlamını ancak tarihimize bakarak kavrayabiliriz. Fahreddin Paşa’yı ve Medine müdafaasını bilmezsek, işte bir kendini bilmez çıkar, bize ‘Erdoğan’ın ecdadı işte böyledir’, adeta ‘hırsızdır’ diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır? Petrolün şımarığıdır, elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine’yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi? Sen, önce bunun hesabını bize ver” dedi.

‘ÖYLE DE BUNLAR CAHİLDİR’

Fahreddin Paşa’nın Medine’de üç yıla yakın görev yaptığını anımsatan Erdoğan, “O mukaddes emanetler, biliyordu ki İngilizler gelip bir işgal hareketine girerse acaba nereye gider? Bunun bilinci içerisinde o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul’a gönderiyor. Şimdi Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler’in olduğu yerde 24 saat Kuran-ı Kerim tilavet edilmek suretiyle oranın anlamına, manasına uygun bir şekilde bu koruma süreci devam ediyor. Ama bu saygısızlığı, bu hakareti yapan kişi, ‘acaba bu emanetler nedir’ diye sorsanız inanın bilmez. Öyle de bunlar cahildir” diye konuştu.

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‘TÜM DÜNYAYA DA SESLENİYORUM, BÖYLE UFAK TEFEK DOLARLARLA İRADENİZİ BİRİLERİNE SATMAYIN’

Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan eden kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oylanmasına değinerek Başkan Donald Trump’a yönelik şunları söyledi:

“Ne yapıyor Amerika’nın Başkanı, tehdit sallıyor. Nedir bu tehdit? Diyor ki “biz işte yüz binler yüz milyonlar, milyarlar veriyoruz, bizim düşüncemizin aksine hareket edenler var bunların hepsini tek tek kaydediyoruz’ Peki Amerika'ya ne diyorlar, 'demokrasinin beşiği.’ Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız, bizim kararımız bellidir. Tüm dünyaya da sesleniyorum, böyle ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade bir daha geri gelmez, onun için duruşunuz çok önemli. Temenni ediyorum ki bugün Amerika, oradan beklediği neticeyi alamaz ve bu noktada da dünya Amerika'ya ders verir diye beklentim var, temennim var." (ANKA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 17:19

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