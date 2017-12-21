Meltem Cumbul Özakça’yı ziyaret etti, birlikte şarkı söyledi

Oyuncu Meltem Cumbul, Semih Özakça’yı evinde ziyaret etti. Cumbul, Özakça ile birlikte şarkı söyledi.

Oyuncu Meltem Cumbul, Semih Özakça’yı evinde ziyaret etti. Cumbul, Özakça ile birlikte şarkı söyledi.

Oyuncu Meltem Cumbul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevinin 288’inci gününde evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şarkı söyleyen Cumbul’a, Özakça da gitar çalarak destek verdi.

VELİ SAÇILIK YAYINLADI

İşine geri dönmek için Yüksel Caddesi’ndeki eylemini sürdüren Veli Saçılık da, Cumbul’un ziyareti sırasında Periscope yayını yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 16:43

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