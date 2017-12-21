Kastamonu’daki yangında kaybolan ailenin cesetleri bulundu

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cesetleri bulundu.

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cesetleri bulundu. Olayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 5’e çıktı. Cinayetlerin, hayvan hırsızları tarafından işlendiği üzerinde duruluyor.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’ya ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’ya ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan ağıllarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K, 13 Aralık’ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

22 GÜN SONRA TUTUKLANAN 2 KİŞİ CESETLERİN YERİNİ GÖSTERDİ

Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün akşam gözaltına alınan 2 kişi, cinayetleri itiraf etti. 2 şüphelinin aynı aileden 4 kişiyi gömdüklerini söyledikleri yerde bu sabah keşif çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 4’ünün cesetlerinin bulunduğu bölgede kazı çalışması yapmaya başladı. (Kastamonu/DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 15:24

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