Kampüse alınmayan şoförler açlık grevine başladı

Kars'ta 7 özel halk otobüsü şoförü, meclis ve mahkeme kararına rağmen üniversiteye alınmamaları nedeniyle açlık grevi başlattı.

Bedir ALTUNOK

Kars'ta, Üniversite - Bülbül Mahallesi hattında çalışan 7 özel halk otobüsünün şoförü, ellerinde meclis ve mahkeme kararı olmasına rağmen üniversite kapılarının açılmaması nedeniyle açlık grevi başlattı.

Kars Belediye Meclisi 4 Ağustos 2008 tarihli kararında Kafkas Üniversitesi Kampüsü’nü de kapsayan güzergah belirledi. Meclis kararına rağmen otobüs şoförleri iddiaya göre yıllarca bu güzergah hattını kullanamadı. 2016’da yeniden belediyeye başvuran şoförler bu güzergahı kullanabilmeleri için yeniden meclis kararı çıkarttı.

Karar sonrası Fen Edebiyat Fakültesi hattında başka güzergahtan üniversite kampüsü ve hastanesine yolcu taşıyan şoförler, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak diğer meslektaşlarının menfaat ihlali yaptıklarını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

Erzurum 2’nci İdare Mahkemesi 29 Aralık 2016’da verdiği kararında şoförlerin bu isteğini reddederek meclis kararın uygulanmasını istedi.

Bölge İdare Mahkemesi ve Meclis kararlarına rağmen 7 otobüs şoförü Bülbül Mahallesi hattını bir türlü kullanamayınca açlık grevine başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi hattında çalışan arkadaşlarının ellerinde meclis kararı almadan üniversite yolcu taşımasından yakınan şoförler haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Bülbül Mahallesinin şehir merkezine çok yakın mesafede olması nedeniyle kimsenin araçlarına binmediğini belirten şoförlerden İlyas Bağ, şöyle dedi:

“Elimizde meclis ve mahkeme kararı olmasına rağmen Kafkas Ünivesitesi, içindeki araştırma hastanesinin kapıları bize açılmıyor. Belediye rektörlüğü, rektörlük de belediyeyi sorumlu tutuyor. Belediye araçlarımızı büyütmemizi istedi. Biz de büyüttük, 100 bin lira borç ettik. Buna rağmen hastaneye yolcu taşıyamıyoruz. Masraf edip araçlarımızı büyüttüğümüz halde çalışamadığımız için borçlarımızı ödeyemez duruma geldik.”

İşçiler sorunları çözülünceye kadar Cumhuriyet Meydanı'nda grevlerini sürdüreceklerini bildirdi. (Kars/DHA)

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