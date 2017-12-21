Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 21 Aralık 2017 Çarşamba

ABD'nin Kudüs tehdidi, Birleşik Arap Emirlikleri'yle gerilim, Hakan Atilla davası, taşeron düzenlemesi ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

21 Aralık Perşembe günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 09:43

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