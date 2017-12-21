'Ücretinden vergi kesilen biz, indirimden faydalanan sen'

Çikolata ve şekerleme üreten Tayaş gıda fabrikası işçileri işten atmalara, çalışma koşullarına ve patronun sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Gözde TEKİN

Kocaeli

Çikolata ve şekerleme üreten Tayaş gıda fabrikası patronunun “Üretimin düşmesine sebep olanlar vatan hainidir” dediğini iddia eden işçiler, “Bizi asgari ücrete çalıştıracaksın, teşviklerden, vergi indiriminden yararlanacaksın, benim maaşımdan vergi kesilecek. Sonra da bana vatan haini diyeceksin” şeklinde tepki gösterdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, çikolata ve şekerleme üreten Tayaş gıda işçileri hem işten atmalara, çalışma koşullarının ağır olmasına hem de patronun kendileriyle yaptığı bir toplantıda sarf ettiği sözlere tepki gösteriyor.

Fabrikada su içmek için bile izin aldıklarını ifade eden bir Tayaş işçisi, “Yemek molamız var 40 dakika. Ama bütün gün ayakta duruyoruz. Sürekli ‘hadi hadi’ diye tepemizde dikilen operatörler yüzümüze bile bakmadan daha fazla üretmemizi istiyorlar. Yani bir dakika durmamız bile mümkün değil” dedi.

‘KİM VATAN HAİNİ?’

Vardiyalarda patronun işçilerle toplantı yaptığını belirten başka bir işçi ise “Patron, ‘Tuvalet yolu hiç boş kalmıyor, işlerini savsaklayanlar vatan hainidir’ dedi. Bizi asgari ücrete çalıştıracaksın, sen bir sürü teşvikten vergi indiriminden yararlanırken benim maaşımdan vergiler kesilecek. Sonra da bana vatan haini diyeceksin oh ne ala” diye tepki gösterdi.

Fabrikaya İŞKUR aracılığıyla yeni işçi alınacağının söylendiğini dile getiren başka bir işçi ise “Bu yüzden de işten atılma korkusuyla yanındakinden daha hızlı çalışıyorsun. Her gün işten atmalar yaşanıyor, fabrikanın daralacağı söylentisi dolaşıyor. ‘İşini aksatan ve dedikodu yapanlar vatan hainidir, bunları tespit edeceğiz, siz de bize yardımcı olun’ dediler. Biz ekmeğimizi kazanmak için geliyoruz buraya, insani olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalıyoruz ama fabrikanın kârı düşünce vatan haini oluyoruz. İşçinin kârı ne olacak bu işten?” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 08:16

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