İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
21 Aralık 2017 00:31
İran'ın başkenti Tahran'da yerel saatle 23.27'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın başkenti Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından halk kısa süreli panik yaşarken, evlerini terk edenler parklara koştu.
Tahran'da yerel saatle 23.27'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehirde kısa süreli paniğe neden olurken, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. (DHA)
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