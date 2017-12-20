Tüm kıtaya rüşvet dağıtan inşaatçı cezaevinden çıktı!

Brezilya'da Latin Amerika’nın en büyük rüşvet skandalına imza atan inşaat firması Odebrecht’in Kurucusu Marcelo Odebrecht’in cezaevinden çıktı.

Brezilya'da Latin Amerika’nın en büyük rüşvet skandalına imza atan inşaat firması Odebrecht’in Kurucusu ve Eski Üst Düzey Yöneticisi Marcelo Odebrecht’in cezaevinden çıkarıldığı açıklandı.

Parana Eyaleti Federal Mahkemesinden yapılan açıklamada, savcılarla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, Brezilya dahil 11 Latin Amerika ülkesinde altyapı ihaleleri kazanmak amacıyla yetkililere yıllarca milyonlarca dolar rüşvet ödediğini itiraf eden hükümlü Odebrecht’in salı günü elektronik kelepçeyle ev hapsine alındığı belirtildi.

Odebrecht, geçen yılın aralık ayında tutuklanmış, rüşvet ödediğini itiraf etmesinin ardından 2016’nın mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Odebrecht şirketi temsilcileri de ABD Adalet Bakanlığı ile yaptıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödediklerini itiraf etmişti.

LATİN AMERİKA’YI SARSTI

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

Rüşvet skandalı bu ülkelerde kitlesel protestolara neden olurken, Peru’da rüşvet aldığı ortaya çıkan cumhurbaşkanının meclis kararıyla mahkemeye ifade vermesine karar verilmiş, Ekvador’da ise mevcut devlet başkan yardımcısı hakkında 6 yıl hapis cezası çıkmıştı. Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde de devlet başkanının istifası talebiyle tarihin en kitlesel eylemleri yapılmaya devam ediliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 21:40

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