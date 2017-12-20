Camiş işçileri eylemlere devam ediyor

Bilecik'te Camiş Madencilik işçileri patronun Cam Keramik-İş’le görüşme talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine başladıkları eylemlere devam ediyor.

Bilecik'teki Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik işçileri, patronun, örgütlü oldukları Cam Keramik-İş’le görüşme talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine başladıkları eylemlere devam ediyor.

DİSK/Cam Keramik-İş üyesi Şişecam işçileri, geçtiğimiz gün yaptıkları basın açıklamasıyla patronun sendikayla masaya oturmasını istemişti. Patronun ise işçilerin bu talebini reddetmesi üzerine fabrika içerisinde eylemlere başlayan işçiler eylemlerini sürdürüyor.

Vardiya değişiminde ıslıklar ve alkışlarla yürüyen cam işçileri, “Sözleşme yapılsın ücretler artsın” sloganlarını atıyor. İşçiler ayrıca yemekhanede ses çıkarma eylemleri yapıyor. (Bilecik/EVRENSEL)

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