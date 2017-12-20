Düşünmek Lazım: Ionia'da felsefe ve düşünce akımları

Gıda mühendisi, arkeolog ve öğretim üyesi Ahmet Uhri’nin hazırlayıp sunduğu programda, Ionia'da Felsefe hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Arslan, Ionia bölgesinin bilimin, felsefenin, düşüncenin ve aklın keşfedildiği yer olduğunu söylüyor. Thales ve Euclides'e de değinen Arslan, felsefenin kültürle bağlantılı olduğunu anlatıyor. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 17:46

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