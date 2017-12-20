Yeni Adana Gazetesi 100’üncü yılını kutluyor

Yeni Adana Gazetesi'nin 100’üncü yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Yeni Adana Gazetesi 100’üncü yıl ile ilgili yapılan basın açıklamasında gazetenin 100 yıl boyunca yayın çizgisinden taviz vermediğine ve birçok gazeteci için okul niteliğinde olduğuna vurgu yapıldı.

Basın toplantısına, Yeni Adana Gazetesi İmtiyaz Sahibi Çetin Remzi Yüregir, ÇGC Genel Başkanı Cafer Esendemir, 100’üncü yıl etkinlikleri düzenleme kurulundan 22’inci dönem milletvekili Av. Ziya Yergök ve düzenleme kurulu katıldı.

‘BİR GAZETENİN 100 YIL YAŞAMDA KALMASI ÖNEMLİ’

Gazetenin, Fransızların işgalinden 5 gün sonra 25 Aralık 1918’de milli mücadelenin bir aracı olarak Ahmet Remzi Yüreğir ve arkadaşları tarafından kurulduğunu ifade eden Çetin Remzi Yüreğir, Yeni Adana’nın 100 yıl boyunca Cumhuriyetçi çizgiden taviz vermeden bugüne kadar geldiğini ifade etti. Bir kuruluşun ülke koşullarında 100 yıl yaşamda kalmasının önemli olduğunu ifade eden Yüreğir, “İkincisi Yeni Adana Gazetesi gerçekten gazetecilik yapan, basın ilkelerine bağlı ve bu konuda öğretici olmuş, yüz yılda yüzlerce meslektaşımız, yazar, muhabiri ve her türlü yazı işleri kadrosunda çalışacak bir okul olmuştur. Bu anlamda Yeni Adana’nın özel bir yeri vardır” dedi. Adana gazetesi ismi ile kurulan ve Fransızlar tarafından kapatılınca Yeni Adana Gazetesi adı ile çıkan gazetenin ikinci kapatmadan sonra Toros dağlarında yayınına devam ettiğini ifade etti.

‘ADANALILARI YENİ ADANA İLE BULUŞTURACAĞIZ’

Düzenleme kurulu adına konuşan Ziya Yergök, TGC’de 20 yıl başkanlık yapan Nail Güreli’nin 78’inci yıl kutlama mesajında söylediği “Bir gazetenin 77 yıldır yayınlanıyor olması sadece Türkiye için değil dünyada da önemlidir” sözlerini hatırlatarak bugün 100’üncü yılında aynı sözlerin geçerli olduğunu ifade etti. Yeni Adana Gazetesi’nin iki kere kapatılmasının ardından Toroslarda, tren istasyonlarında, vagonlarda zor koşullarda yayın hayatını sürdürdüğünü ifade eden Yergök, Gazeteye 1965’te Amerikan Gazete Sahipleri Birliği tarafından basın başarı ödülü, 1996’da TGC Basın Özgürlüğü Ödülü verildiğini dile getirdi. Gazetenin neredeyse kuruluş yıllarından beri her pazartesi bir tam sayfasını edebiyat ve kültür sayfası olarak ayırdığını dile getiren Yergök, Düzenleme kurulu olarak 2018’de çeşitli etkinliklerle 100’üncü yılın kutlanacağını dile getiren Yergök, Yeni Adana kendisine yakışır şekilde Adanalıları buluşturacak etkinlikler düzenlediklerini belirterek 24 Aralık Pazar günü bir kokteylle başlayacağını duyurdu.

‘PAZAR GÜNÜ KOKTEYL OLACAK’

Yergök, kokteyle, Basın Konseyi eski başkanı Oktay Ekşi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, ressam, yazar Bedri Baykam, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Eski Milletvekili Kemal Anadol, Mustafa Balbay ve Yeni Adana Gazetesi konusunda doktora tezi bulunan Yrd. Doç. Dr. İbrahim İslam gibi isimlerin katılacağını duyurdu. (Adana/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 16:48

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