Genel-İş: Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez

Şişli Belediyesinde çalışan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi yüzlerce işçi, taşeron işçilere yönelik düzenlemenin KHK ile getirileceği iddialarına tepki gösterdi. “Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez” diyen işçiler, ayrımsız, şartsız kadro istedi.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, “Kadro hakkımız KHK ile engellemez”, “Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma”, “Ayrımsız şartsız herkese kadro” sloganlarını attı. İşçilere seslenen Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, taşerona kadro düzenlemesinin OHAL kapsamında çıkartılacak KHK ile gerçekleştirileceği yönündeki haberleri, “OHAL ilanını doğuran sebeplerle hiçbir ilgisi olmadığı halde bir KHK konusu edilmesi tam bir hukuksuzluktur” diye değerlendirdi.

DÜZENLEME MECLİSTEN KAÇIRILIYOR

Düzenleme ayrıntılarının sayısı neredeyse 1 milyonu bulan taşeron işçilerden ve sendikalardan kaçırıldığını söyleyen Çalışkan, “Şimdi de Meclisten kaçırılmaya çalışılıyor. KHK ile düzenleme anlayışını kabul etmiyoruz. Çünkü düzenlemede eşitsizlik var, anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık var. 400 bin işçiye kadro yok. Bu tartışılmasın, gündeme gelmesin isteniyor. Mesele oldu bittiye getirilmek isteniyor” dedi. Konunun komisyon kurularak, Mecliste tüm muhataplarıyla tartışılarak yasal düzenleme haline getirilmesini talep ettiklerini söyleyen Çalışkan, “Böyle bir süreç işletilmemiştir. Kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir” diye konuştu.

SINAV VE SORUŞTURMA ŞAİBE GETİRİR

Kadroya geçişte getirilen sınav ve güvenlik soruşturmasının beraberinde sorunlar getireceğini belirten Çalışan, “Hukuk, adalet sorunu var. Üniversite sınavlarında bile şaibenin olduğu ülkede burada da olmayacağının garantisi yok. Taşeron işçilerin 657 sayılı yasanın getirdiği 4B statüsünde istihdam edilmesini istiyoruz. Bu mesele günlük politikalara konu edilecek bir konu değil” dedi.

Çalışkan, düzenlemenin eksiklikleri giderilerek değiştirilmesi talebini yeniden dile getirerek, “Düzenleme tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde, kamuoyunun gözü önünde, OHAL etkisinden uzak ve Mecliste ele alınmasını savunuyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 16:26

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