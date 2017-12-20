Tüm Bel-Sen 27. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi, yaptığı etkinlikle sendikanın 27. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sendika binasında çok sayıda sendika, siyasi parti ve dernek üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, "Birliğimiz ve mücadele kararlılığımız engelleri aşacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, 27 yıllık onurlu tarihimizin mirasıyla birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle yaratacağız" dedi.

Eski şube başkanlarının da katıldığı etkinlikte pasta kesen Tüm Bel-Sen Kocaeli yönetimi adına konuşan Şube Başkanı Erdal Karakuş, “Sendikamızın bu güne gelişinde emeği geçen, yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı minnetle ve saygıyla anıyor, her türlü engel ve zorluğa rağmen yılmadan ve yorulmadan mücadeleyi yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten kutluyoruz. Bütün bu baskı ve zor uygulamaları karşısında yılmadan mücadele eden sendikamız, Türkiye sendikal hareketi tarihinde kamu emekçileri adına ilk defa toplu sözleşme hakkını kullanan sendika olarak emek mücadelesi için mihenk taşı niteliğindeki gelişmelere imza attı. İlk olarak 1993 yılında imzaladığımız toplu sözleşmeye her geçen gün bir yenisini ekleyen Sendikamız, bugün 500 civarında belediyede uygulanan toplu sözleşmeleriyle yirmi bini aşkın üyesine ekstra ekonomik, sosyal ve demokratik haklar sağladı" ifadelerini kullandı. Sözlerini dayanışma mesajıyla bitiren Karakuş, "Birliğimiz ve mücadele kararlılığımız engelleri aşacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, 27 yıllık onurlu tarihimizin mirasıyla birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle yaratacağız" dedi.

Karakuş'un ardından eski Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanları da söz alarak düşüncelerini ifade etti. Etkinliğe; KESK'e bağlı şubelerin yanı sıra, CHP, HDP, EMEP, ÖDP, DİSK, Alevi Kültür Derneği, Dersimliler Derneği ve Halkevleri'nin üye ve yöneticileri de katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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