Bavul Dergi'ye tepki yağdı: 'Böyle farkındalık olmaz!'

Aralık sayısında, cinsel istismarı istismarcı erkeğin gözünden pornografik dille anlatan bir yazıya yer veren Bavul dergiye sosyal medyada tepki yağdı

Bavul Dergi'nin Aralık sayısında #MeToo kampanyasına gönderme yapan bir yazıya yer verdi. Tacizin ve cinsel istismarın istismarcı ve tacizci erkekelerin gözüyle anlatıldığı yazı, cinsiyetçi ve pornografik anlatımı nedeniyle tepki gördü.

Bavul Dergi, Aralık sayısında, kasım ayında Hollywood’da birçok kadının yapımcı Harvey Weinstein tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını açıklamasının ardından Twitter’da #MeToo (ben de) etiketiyle başlayan ve cinsel saldırıya uğrayan kadınların yaşadıklarını anlattığı kampanyaya gönderme yapan bir yazı yayımladı.

Aslı Tohumcu’nun kaleme aldığı yazıda; bir kız çocuğunun otobüste, bir kadının sokak ortasında, bir başka kadının iş yerinde, bir diğerinin iş yemeğinde... tacize ve cinsel istismara uğrama hikayesi, tacizci ve istismarcı erkek gözünden ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yazı, barındırdığı pornografik ve cinsiyetçi ögeler nedeniyle sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

TWITTER’DAN TEPKİ YAĞDI

Twitter’dan gelen tepkilere yine Twitter’dan yanıt veren Bavul Dergi, eserin "ilk önce yazarı bağlayacağını" söyledi. Yazarın eleştirilerin hedefi haline getirilmesi ve derginin sorumluluk almaması da tepkileri artırdı. Eleştirilerin öne çıkan ortak noktası ise ‘farkındalık yaratmak’ adına tacizi özendirici olması, tacize uğrayan kadınların acılarını ve duygularını görmezden gelmesi, suistimal etmesi, pornografik ve cinsiyetçi unsurlarla dolu olması.

Yazıyı kaleme alan Aslı Tohumcu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merhaba.

Bavul dergi aralık yazım hakkında birkaç söz söylemem şart oldu. Kendi başımdan geçen tacizleri dergiye yazarken niyetim elbette taciz mağdurlarını incitmek, tacizi övmek ya da tacizciyi cesaretlendirmek değildi. Yazım yüzünden eli, gözü ya da kalbi yanan kadınlar olması beni de üzüyor. Bu alanda benim gibi mücadele eden ve yazımı kendi yanlışı/doğrusu içinde değerlendiren, eleştiren insanlara da selam ederim.

Yirmi yıldır öykü ve romanlarımda kadınların ağzından erkek şiddetini yazıyorum. Bu yazıdaysa tam tersini, yani tacizcinin dilinden yazmayı denedim ve görünen o ki, hâlâ acısını hissettiğim travmamı aktarmakta kullandığım üslup sorunlu bulundu. Bunu tartışmak gerekir elbette. Ben dilimi böyle kurdum, bu derdi böyle vahşi bir dille anlatmak istedim. Söyleyin nasıl yapmalı? Tacizin ifşası konusunda literatür, atölye önerilerinizi bekliyorum.

Tacizcilere yönelik öfkelerini bana kusanları da affediyorum.

Diyeceğim, bugüne kadar yazdığım her kitapta niyetimin, özellikle bu konuda berrak ve açık olduğunu düşünüyorum.

Selamlar, aslı tohumcu…"

Tohumcunun bu açıklaması da tepkiyle karşılandı.

BAVUL DERGİ ÖZÜR DİLEDİ

Bavul Dergi sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir travma aktarılırken kullanılan üslup nedeniyle incittiğimiz okurlarımızdan özür dileriz" dedi.

Derginin açıklaması şöyle:

"Derginin Aralık sayısında yer alan “BenDe” başlıklı, dünyada “me too” akımı olarak da bilinen kadınların yaşadıkları taciz deneyimlerini aktaran yazı, içindeki bazı ifadelerden dolayı tartışma yaratmıştır. Bu yazı yazarımızın kendi deneyimlerini içermektedir. Aslı Tohumcu’nun açıklamasında da belirtildiği gibi yazarın amacı, “taciz mağdurlarını incitmek, tacizi övmek ya da tacizciyi cesaretlendirmek değildi”. Bir derginin böyle tartışmalı bir konuda, bir kadın yazarın öznel deneyimlerine müdahalesi; sansür, yüzleşme vb. tartışmalara da yol açabilecek hassas bir konudur. Son olarak konuyla ilgili atılan bir tweete verdiğimiz yanıtta, eser sahibinin adının kesilerek konunun saptırılıp bunun bir deneyim/benDe yazısı değil, derginin ortak bir editöryal kurgusu gibi sunulmasına yanıt vermek istedik. Bir travma aktarılırken kullanılan üslup nedeniyle incittiğimiz okurlarımızdan özür dileriz." (MEDYA SERVİSİ)

Bavul: Bilgi tuzağına düştük

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 16:25

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