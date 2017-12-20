Fabrikada yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Karaman'da bir fabrikada çalışan Erdal Aytaç (30), dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Karaman'da bir fabrikada çalışan Erdal Aytaç (30), dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. İşçi Erdal Aytaç, fabrikanın garaj kısmında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Aytaç'ın düştüğünü gören arkadaşları ambulans çağırdı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Aytaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



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