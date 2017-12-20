Bakur belgeselinin yönetmenlerine dava

'Bakur/Kuzey' belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'ya “terör propagandası’ suçlamasıyla dava açıldı.

'Bakur/Kuzey' belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'ya filmin gösterime girmesinden 2 yıl sonra “terör propagandası’ suçlamasıyla dava açıldı. Mavioğlu, yöneltilen suçlamaya "Bu film olsa olsa barış propagandası olur" diyerek tepki gösterdi.

Özgürlükçü Demokrasi’de yer alan habere göre, 2015 yılında İstanbul Film Festivali’nde ‘eser işletme belgesi’ gerekçesi ile gösterimi engellenen ancak daha sonra birçok ilde gösterimi gerçekleşen Bakur/Kuzey belgeseline Batman Savcılığı tarafından dava açıldı

2015 yılının Mayıs ayında Êlih’te (Batman) yapılan gösterimdem bir yıl sonra yönetmenler Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte gösterimin gerçekleştiği Yılmaz Güney Kültür Merkezi’nin yetkilisi Dicle Anter’e soruşturma açılmıştı. 2016 yılında açılan bu soruşturma kapsamında yönetmenler Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel’e “terör propagandası yapmak” suçundan dava açıldı.

BAKANLIKTAN ‘YASAK DEĞİL’ YANITI GELDİ

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sadece belgeselin fragmanından yola çıkılarak, “Bakur (Kuzey) isimli belgeselin, PKK/KCK terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşkil edecek nitelikte…” iddiasına yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, Savcılığın filmin yasak olup olmadığını sorduğu Kültür Bakanlığı’ndan “yasak değil” yanıtının geldiği de yer aldı.

Açılan davaya tepki gösteren Ertuğrul Mavioğlu, Türkiye’de birçok kez sansür ve engellemelerin yaşandığını ancak bir belgesel yönetmenlerinin ilk kez eserleri gerekçe gösterilerek yargılanacağını söyledi: Mavioğlu, şöyle dedi:



“Bildiğimiz kadarıyla bu belgesel sinemaya açılmış ilk dava. Bunun örneklerini İran’da, Çin’de görüyoruz; sinema sanatını gerçekleştirmek isteyenleri sindirmek için tutuklama dahi gerçekleştirilebiliyor ama Türkiye’de bunun ilk defa olması manidar. Bu tabi ülkedeki sinema ve belgesel sinemanın geleceği açısından çok vahim bir tablo.”

‘BİZİM BARIŞ DEDİĞİMİZ HER YERDE DEVLET TERÖR ALGISI İÇERİSİNDE’

Mavioğlu, kendilerine yöneltilen ‘terör propagandası’ suçlaması ile ilgili ise şunları söyledi: “Çayan da ben de bu filmi yaparken, tamamen sürecin belgelenmesi yönünde çaba sarf ettik. Aklımızda öyle terör saiki yoktu, bu film bir propaganda filmi olarak değerlendirilecekse bir barış propagandası olabilir. Ama bizim barış dediğimiz her yerde devlet terör algısı içerisinde olduğu için davayı da bu zemin üzerinde açmışlar. Ben bu davayı gayrı meşru, hukuksuz olarak görüyorum.”

‘MAHKEMELER BİR SOPA OLARAK KULLANILIYOR’

Türkiye’de esas sorunun ifade özgürlüğü sorunu olduğunu vurgulayan Mavioğlu, “Kitaplara dava açıyorlar, gazetecileri içeri atıyorlar, yaptıkları haberlerden ötürü yargılıyorlar, gazeteleri, televizyonları kapatıyorlar, yayın evlerine kayyum atıyorlar. Türkiye’de söz söyleme olanaklarının ortadan kaldırılması yönünde mahkemeler bir sopa olarak kullanılıyor” dedi.

28 ARALIK’TA ÇAĞLAYAN’DA İFADE VERİLECEK

İlk duruşması 18 Ocak’ta Êlih’te görülecek olan dava öncesi Çayan Demirel sağlık sorunlarına rağmen 28 Aralık’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. İfade öncesi sinemacılar saat 9.30’da adliye önünde ortak bir basın açıklaması ile, sinemaya yönelik bu baskıyı protesto edecek.

Ana akım manşetlere taşımıştı.

BAKUR NEYİ ANLATIYOR?

Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel’in yönettiği Bakur/Kuzey belgeseli, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile PKK’nin geri çekilme sürecini konu alıyor. Çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında yaşanan geri çekime sürecini, devletin resmi ajansı AA bizzat takip etmiş, ana akım medya ise manşetlerine taşımıştı.



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