Esad’ın YPG çıkışı sonrası Haseke’de askeri hareketlilik

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde Suriye ordusunun askeri hareketliliği akla Beşar Esad'ın YPG'ye yönelik sözlerini getirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın YPG’yi “vatan haini” ilan etmesi sonrası büyük oranda PYD’nin kontrolünde olan Haseke’de askeri hareketlilik yaşandı.

Al Masdar’ın haberine göre Suriye ordusu, 100 askeri Haseke’nin hemen dışındaki askeri üste konumlandırdı. Askerlerin başka bir bölgede görevlendirilmek üzere geçici olarak buraya getirilmiş olabileceği ya da başka bir birliğin yerini alabileceği belirtiliyor.

Haseke, Ağustos 2016’da Kürt güçleriyle Suriye ordusu ve müttefikleri arasında çatışmalara sahne olmuştu. Neticede ordu güçleri kent merkezindeki tek bir güvenlik noktası dışında tüm alanlardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Ordu güçlerinin büyük çoğunluğu vilayet başkentinin doğusundaki 546. Topçu Üssü’nde konuşlanıyor.

Al Masdar, haberine kattığı yorumda taraflar arasında son dönemde yaşanan sert açıklamalara rağmen iş birliğinin devam ettiğini ve bu son gelişmenin de çatışmaların artacağı anlamına gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu savundu. (DIŞ HABERLER)

Esad, YPG için ‘vatan haini’ dedi

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