Esad, YPG için ‘vatan haini’ dedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin ile yaptığı görüşmede ülkesindeki Kürt güçlerine 'vatan haini' dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin ile Hmeymim Üssü’nde bir araya geldi. Esad, ülkesindeki Kürt güçlerine “vatan haini” dedi.

Üsteki basın toplantısında Esad, Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Kongresinin ‘temsil ve katılımcı’ bağlamında Cenevre’den farklı olmasını umduklarını söyleyerek, “Soçi’deki Kongrenin ana ajandası net olarak çizildi. Ana tartışma konuları anayasa ve seçimler” dedi.

Birleşmiş Milletlerin Suriye’deki uzlaştırma rolünü hoşnutlukla karşıladıklarını ancak Suriye’nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Esad, savaşın sona erdiğini söylemenin ise gerçekçi olmadığını savunarak, “Tabii ki IŞİD’in tamamen olmasa bile Suriye’deki ana merkezlerinin ezilerek yok edilmesi bu savaşın önemli kısmının üstesinden geldiğimiz anlamına geliyor. Bu önemli bir adım ve büyük bir zafer” diye konuştu.

‘TERÖRİZMİN BAŞINDA EL NUSRA VAR’

Batı ülkelerini Suriye’deki teröristleri desteklemekle suçlayan Esad ana sorunlardan birinin de Fetih el Şam (eski adıyla Nusra Cephesi) olduğunu belirtti. Esad, “Herkesin dikkatinin sadece IŞİD’e odaklanmasının, Suriye’de hâlâ Batı destekli terörizmin varolduğu gerçeğinden dikkati uzaklaştırma girişimi olduğunu anlamalıyız. Bu terörizmin başında el Nusra var. Terörizm sadece IŞİD’le sınırlı değil. Ve hâlâ IŞİD, el Nusra ve diğer adlardaki örgütler gibi terör grupları varsa bu bizim hâlâ savaşta olduğumuz anlamına gelir. Terör örgütünün adı ne olursa olsun son terörist yok edilince savaş bitecek. Ancak o zaman zaferden bahsedebiliriz” dedi.

Esad ülkedeki “ABD destekli güçleri” ise ‘vatan hainleri’ diye niteledi. Esad, “Bu bahsedilen ‘Kürtler’ sadece Kürt değil. Yabancı bir ülke için çalışan herkes, ki bunların çoğu ABD yönetimi altında, vatan hainidir” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 11:03

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