Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Aralık 2017 Çarşamba
Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?
ABD'nin vize kararı, Maraş Katliamı'nın yıl dönümü, basın özgürlüğü tartışmaları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
20 Aralık Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 09:48
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