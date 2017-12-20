Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Aralık 2017 Çarşamba

ABD'nin vize kararı, Maraş Katliamı'nın yıl dönümü, basın özgürlüğü tartışmaları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

20 Aralık Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 09:48

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