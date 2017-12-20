    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Aralık 2017 Çarşamba

    Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?

    20 Aralık 2017 09:11

    ABD'nin vize kararı, Maraş Katliamı'nın yıl dönümü, basın özgürlüğü tartışmaları ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

    20 Aralık Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

    Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 09:48
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