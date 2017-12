Basmane halkı: Büyüme bir yana biz küçülüyoruz

Hükümetin açıkladığı yüzde 11’lik büyüme rakamları ile ilgili konuştuğumuz Basmane halkı büyümeden payını alamadığını belirtiyor.

Metehan UD

İzmir

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisi yüzde 11.1 oranda büyüdü. ”Rekor” orandaki büyümenin halka etkisini Basmane’de çalışan emekçilerle konuştuk. Basmane Meydanı’nda bulunan simit büfesinde yıllardır çalışan Mehmet, satışlardaki azalmadan dert yanıyor. Basmane’de çalışan işçiler ile kamu emekçilerinin her sabah kendisinden kahvaltılık aldığını belirten Mehmet, “Zenginler nasıl büyüdü bilmem ama bizim her geçen ay yaptığımız satışlarda azalma oluyor. Önceden daha çok müşterimiz oluyordu. 2-3 parça kahvaltılık alanlar bir parçaya düşürdü. Daha önce tezgahı öğlen 12 gibi kapatıp gidiyorduk, ama şimdi 4-5’e kadar kaldığımız oluyor, mallar bitmiyor. Özellikle gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış bizim büfeye de fazlası ile yansıyor. Bir taraftan da savaş içindeyiz. Daha ne kadar kötüye gidebiliriz bilmiyorum” dedi.

‘HER GEÇEN GÜN ÇÖP TOPLAYAN ARTIYOR’

Yıllardır çöplerden katı atık toplayan Kemal Gecer de her geçen gün kendisi ile aynı işi yapanların sayısının arttığını belirterek şunları söyledi: “Yıkık dökük bir harabede kalıyorum. Elektriğim olmadığı için de haberleri takip edemiyorum ancak bazen çöpte bulduğum gazeteleri okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 20 yıldan beri çöpten kağıt, karton ve plastik ne bulduysam topluyorum. Çok şey gördüm ama bu kadar kötü zamana denk gelmedim. Önceden topladıklarımla geçinebiliyordum ama şimdi çok zor. Yakın zamanda sayımız çok arttı. Her geçen gün işsiz kalan bu işi yapmaya başlıyor. İnsanlar ev geçindirmeye çalışıyorlar. Çocukları ile birlikte toplamaya çıkanlar var. Bazen her çöp konteynerinin başında 2-3 araba olabiliyor. Büyümeyi çöplerde arıyoruz.”

‘BÜYÜMEK BİR YANA KÜÇÜLÜYORUZ’

Bir fabrikada taşeron temizlik işçisi olarak çalışan Levent Aksu da “Bir şeyler büyümüş olabilir ama bizim için büyümedi. Biz aldığımız maaşı yola, kiraya ve faturalara veriyoruz. Zaten asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Bırakın büyümek daha da küçülüyoruz diyebilirim. Büyüyen sadece patronlar ve etraflarındaki az sayıdaki kişi. Asgari ücrete verdikleri az miktardaki zammı bile başka bir yerden fazlası ile cebimizden çıkarıyorlar. Cebimize daha girmeden vergilerle maaşımıza el koyuyorlar. Aldığımız her şeyden kısmak zorunda kalıyoruz. Yine de yetiremiyoruz. Masraf çok. Onlar büyürken bile bizden fedakarlık bekliyorlar. Fedakarlığı kendi lüks yaşamlarından yapsınlar. Türkiye’deki hiçbir emekçi asgari ücreti hak etmiyor. Bize ölümü, işsizliği göstererek, asgari ücrete razı ettiriyorlar” dedi.

