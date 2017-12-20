KOÜ'lü genç kadınlar arabuluculuğu tartıştı

Kocaeli'de EskiSine'de bir araya gelen genç kadınlar, 2018 yılında yürürlüğe girecek olan arabuluculuk hakkında etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli üniversite Ekmek ve Gül Kadın Çalışmaları Atölyesi, 2018 yılında yürürlüğe girecek olan 'Boşanma Davalarında Aile Arabuluculuğu' hakkında etkinlik gerçekleştirdi. İzmit'te EskiSine'de bir araya gelen genç kadınlarla Avukat Dilşer Baykal ve Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nden Gözde Meydan arabuluculuk yasası üzerine sohbet etti.

Etkinlikte ilk olarak konuşan Avukat Dilşer Baykal, adaletin herkes için aynı işlemediği belirterek, "Adalet herkes için aynı işlemiyor. Mesele kadın olunca her şey daha da zor. Bunun okuyup okumakla alakası da yok. Oysa toplumda her kadın güvende olmak istiyor" dedi. Kadınların haklarını bilmesinin önemine de değinen Baykal, gerekli hukuksal desteğin bazen hayat kurtardığının altını çizdi.

'ARABULUCU KİM OLACAK?'

Kadınların haklarının kısıtlanmasına izin vermemesi gerektiğini aktaran Baykal, "Arabulucu kim olacak mesela? Benim tahminine göre bu yetkiyi imama bilr verebilirler. Hakim bile çocuğun kimde, ne zaman kalacağına karar veremezken arabulucu olacak kişi buna nasıl karar verebilecek. Kadının bulunduğu hiçbir kuruma arabuluculuk gelemez" dedi.

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nden Gözde Meydan, derneğe başvuran kadınların hikayelerinden söz etti. "Arabulucuk yasası gelirse ben şiddete maruz kaldığımı nasıl kanıtlayacağım?" gibi soruların kadınlar tarafından daha fazla sorulmaya başlandığını aktaran Meydan, sorunların toplumsallaştığına değindi. Kadınların yan yana durdukça güçlü olduğunu vurgulayan Meydan, "Dilerim bu toplantı daha çok kadınla tartışmanın ve yan yana olmanın aracı olur. Birlikte güçlüyüz, yan yana oldukça, mücadeleyi büyüttükçe güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların soruları üzerine verilen cevaplarla son buldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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