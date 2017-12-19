Erdoğan: Kudus tasarısını BM Genel Kurulu’na taşıyacağız.

Erdoğan, Kudüs tasırısının BM’nin 14 üyesi tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğunu söyleyip tasarıyı ‘BM Genel kurulu taşıyacağız’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli önleme amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısı maalesef Amerika Birleşik Devletleri’nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh,Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan ve Guelleh, baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında Kudüs sorununa değinen Erdoğan İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü toplantısının her açıdan çok başarılı geçtiğini ve Kudüs’ün kutsiyetinin ve statüsüsün korunmasında çok önemli kararlar alındığını ifade etti.

‘BMGK’YA SUNULAN KUDÜS TASARISININ 14 ÜLKE TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ OLMASI ÖNEMLİ VE MANİDARDIR’

Kudüs sorununun Birleşmiş Milletler’e taşındığını belirten Erdoğan’ın konuşması şöyle devam etti:

"Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli önleme amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısı maalesef Amerika Birleşik Devletleri’nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır. Şimdi inşallah bu tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşıyacağız. Uluslararası toplumun genel kurulda adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Genel kurulda 3’te 2’lik bir destek aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki bu kararın adeta reddi anlamına gelecektir. Buradan bir kez daha Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri Kudüs’ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olmayı sürdüreceğiz. (ANKA)



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