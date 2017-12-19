Fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına getirilen sınırlama ile izinlerde yıpranma payından yararlanılması engellendi.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldığını yeni düzenlemeyle tehlikeli mesleklerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına sınırlama getirildiğini söyledi.

Demir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında fiili hizmet süresi zammında değişiklik yapıldığını belirterek şöyle dedi:

“Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasına Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Sosyal Güvenlik Kurumunun 3 Kasım tarihinde yayınladığı duyurusunda, sayılan tehlikeli mesleklerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından yararlanacak çalışanların gün sayılarına sınırlama getirdiği açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar kimler; cam, çimento, demir çelik işçileri ile gazeteciler. Yeni düzenleme ile tehlikeli mesleklerde çalışan ve fiili hizmet süresi zammından yararlananların emeklilik gün sayılarına sınırlama getirildi. Cam, çimento, demir çelik işlerinde çalışanlarla basında gazeteciler hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde yıpranma payından artık yararlanamayacaklar.

Buna göre ulusal bayram günleriyle, genel tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz-ücretli izin, eğitim kurs süreleri artık fiili hizmet süresi içinde sayılmayacak. Her ay için fiili hizmet süresi 26 gün üzerinden hesaplanacak. Yani fiili hizmet süresi zammından yararlanacak olan çalışanların yıllık çalışma süreleri 312 üzerinden hesaplanacak. Peki bu ne anlama geliyor; cam, çimento, demir çelik fabrikasında çalışanlarla basın dünyasında muhabir dediğimiz emekçi gazeteciler artık hafta tatillerinde yıllık izinlerinde yıpranma payından yararlanamayacak anlamına geliyor.” (ANKA)



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