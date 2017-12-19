AKP'li eski belediye başkanı Öztürk tutuklandı

AKP'den ihraç edildikten sonra görevden alınan 11 kişiyle beraber gözaltına alınan Ceyhan Belediyesi’nin eski başkanı Alemdar Öztürk tutuklandı.

AKP'den ihraç edildikten sonra görevden alınan ve 11 kişiyle beraber gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Ceyhan Belediyesi’nin eski başkanı Alemdar Öztürk tutuklandı.



AKP'den ihraç edildikten sonra görevden alınan AKP’li Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Alemdar Öztürk'ün de aralarında olduğu 11 belediye çalışanı 11 Aralık günü Gülen Cemaati’ne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınırken, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıkça Öztürk ve 10 kişi "FETÖ üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hâkimlik 10 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Öztürk aynı iddialarla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Adana/MA)



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