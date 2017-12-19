AKP iktidarı döneminde kaç hazine arazisi satıldı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP iktidarı döneminde toplam kaç hazine arazisinin satıldığını sordu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yıldırım’a şu soruları yöneltti: “Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK), Bodrum Gökçebel ile Yahşi, Türkbükü, Konacık, İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye, Antalya Manavgat, Kemer, Alanya gibi Türkiye’nin en kıymetli yerlerindeki hazine arazilerini özelleştirme kapsamına alması ve Özelleştirme İdaresinin, belediyelerin imar planları dışında plan yapması ile AKP hükümetleri döneminde giderek artan doğa tahribatının önüne nasıl geçilecektir? AKP hükümetleri döneminde giderek artan doğa tahribatı, yargı kararları beklenmeden sit alanlarına yapılan inşaatlar, orman arazilerinin zarar görmesi hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanı kamuoyuna rasyonel bir açıklama yapacak mıdır? Datça’da Kargı Koyu’na yakın olan, yaklaşık 56 dönümlük hazine arsasının imar planında Özelleştirme İdaresince yapılan imar değişikliği planı ile ilgili olarak Datça Belediyesi yetkililerinin, bu değişikliklerin söz konusu bölgedeki plana aykırı olarak yeşil alanın azaltıldığını belirtmelerine ve Datça Belediye Başkanının imar planı değişikliğine, ‘Belediyeye sunmadan bir değişiklik yapılıyorsa orada iyi niyet aramam, rant vardır. Datça’nın tamamı özel çevre koruma alanı eleştirisi getirmesine rağmen, tüm uyarıların ısrarla görmezden gelinmesinin gerekçesi nedir? Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) bir diğer kararında 30 hazine arazisinin 2021 yılına kadar satışının öngörüldüğüne yer verilmiştir. 2002-2017 yılları arasında yıllar bazında Türkiye genelinde illere göre toplam kaç hazine arazisi satılmıştır?” (Ankara/ANKA)

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