Gazdan etkilenen 1 öğretmen ve 21 öğrenci hastanelik oldu

Muğla'daki Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, kalorifer sistemindeki LPG sızıntısı nedeniyle 1 öğretmen ve 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla'daki Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, kalorifer sistemindeki LPG sızıntısı nedeniyle 1 öğretmen ve 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muğla'daki Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, öğle saatlerinde, kalorifer sisteminden LPG sızıntısı oldu. Gaz sızıntıdan etkilenen 1 öğretmen ile 21 öğrenci, okula çağrılan ambulanslarla Ortaca ve Dalaman devlet hastanelerine kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA)



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