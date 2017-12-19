Çubukçu: Deniz’i seviyoruz, Erdal’ı ise anlamamız gerekir

Londra'da düzenlenen Erdal Eren anmasında konuşan Aydın Çubukçu: Erdal, Deniz’i daha ileriye taşımış, Deniz’den daha ileride bir yerde dövüşmüştür.

12 Eylül cuntasının yaşını büyüterek idam ettiği Erdal Eren anısına İngiltere’nin başkenti Londra’da bir anma gecesi düzenlendi.

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer) Gençliğinin düzenlediği geceye Gazetemiz Yazarı Aydın Çubukçu’nun da aralarında olduğu 100’ü aşkın kişi katıldı. Sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi ve canlı müzik dinletisiyle süren gecede Day-Mer Gençliği adına konuşan Oktay Cinpolat, “Erdal Eren’in mücadelesi hayatın her alanında yaşatılıyor. Sınıfsal çelişkiler olduğu sürece de bu mücadele süregidecektir. İngiltere’deki gençliğin sosyal hak ve sınıf mücadelesinde de Erdal Eren yaşatılıyor” dedi.

‘ERDAL’I ANLAMAMIZ GEREKİYOR’

“Erdal, anlaşılması gereken bir figür” diyen Aydın Çubukçu da, “Annesine yazdığı mektubu biliyoruz. Mahkemede yaptığı savunmayı biliyoruz. İfadelerini biliyoruz. Kendisinden bu kadar emin, yaptığı işin doğruluğuna bu kadar güvenmiş ve inanmış birisi, bu güveni bu inancı ve doğru yerde olduğuna dair inancı nereden almıştır? Anlamamız gereken şey budur” diye konuştu.

Çubukçu sözlerine şöyle devam etti: “Erdal kendi doğruluğunu kavga içinde sınamış ve kanıtlamıştı kendine. Mahkeme karşısında o kadar emin konuşuyordu ki, ‘Bugün beni yargılayanlar yarın yargılanacaktır’ diyerek yarınlara güvenle dövüşüyordu. Onu anlamak için hem çağını anlamak hem de onun örgütlü mücadele içinde edindiği yeri anlamak gerekir. Geçmişte ‘Erdal Deniz’i aşmıştır’ demiştim. Erdal, Deniz’i daha ileriye taşımış, Deniz’den daha ileride bir yerde dövüşmüştür. Farkı şuydu, Deniz’in partisi yoktu. Deniz güçlü bir devrim partisini de hedefleyerek için dövüşüyordu ama partisi yoktu. Erdal’ın partisi vardı. Ve bunun için ondan daha ileride bir yerde kavga veriyordu. Deniz’i seviyoruz ama Erdal’ı anlamak zorundayız. Erdal’ı anlamak Deniz’i sevmekten daha önemlidir. Bugün Rıdvan Dilmen bile Deniz’i sevebiliyor. Deniz’i sevmek kolay iş. Erdal’ı anlamak zorundayız. Erdal gibi bir değere sahip olduğumuz için bu hareket, bu değeri hak edecek şekilde mücadeleyi en geniş kitlelere yayarak, neticede zafere ulaştırarak onu tam anlamıyla anlamış olacaktır...”

Gecede söz alan Gazeteci Faruk Eskioğlu da Ankara’da üniversite öğrencisi olduğu yıllarda Erdal Eren ile aynı ortamı paylaşmak ve aynı protesto eylemlerinde bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, “17 yaşında diktatörlüğe karşı çelik gibi durmayı başaran bir devrimci, gazetecilik mesleğimde hep yol ayrımlarımda bana çelik gibi durmayı hatırlatarak yol gösterdi” dedi. Gecede Yazar Kamil Küpeli ve Gazeteci Arif Bektaş da birer konuşma yaptı.

(Londra/EVRENSEL)

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