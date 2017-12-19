Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Aralık 2017 Salı

ABD Başkanı Trump'ın yeni "Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi" ve soğuk savaş tartışmaları, Suriye'deki gerilim, hükümetin "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" yalanı, Galatasaray'daki hoca krizi ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

19 Aralık Salı günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2017 09:47

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