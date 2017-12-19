Bursa'da çamaşır yıkama fabrikasında yangın

Bursa'da oteller ve hastanelerin çamaşırlarının toplu olarak yıkandığı fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çamaşır yıkama fabrikasında yangın çıktı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Nİlüfer ilçesi Çalı Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde'de meydana geldi. Oteller ve hastanelerin çamaşırlarının toplu olarak yıkandığı fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı. Çevredeki fabrikaların bekçileri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. 12 itfaiye aracı ve 44 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangın sebebiyle fabrikadan büyük hasar meydana geldi. 45 kişinin çalıştığı fabrikada, gece saatlerinde mesai olmaması olası can kaybını önledi.

Yangının çıkış sebebi tespiti için soruşturma başlatıldı. (Bursa/EVRENSEL)

www.evrensel.net